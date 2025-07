Juiz nega revogação da prisão de motorista acusado de matar mãe e três filhos na BR-060

A Justiça negou mais uma vez o pedido de revogação da prisão preventiva de David Lopes Queiroz, de 29 anos. Ele é acusado de provocar um acidente grave na BR-060, em Campo Grande, no dia 6 de abril deste ano, que resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, entre elas três crianças.

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida indeferiu o requerimento de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares, como prisão domiciliar ou uso de tornozeleira eletrônica.

Na decisão, o magistrado destacou que as alegações da defesa já foram analisadas anteriormente, não havendo fatos novos que justifiquem a alteração da situação jurídica do acusado.

Sobre a alegação da defesa, que apontava risco à integridade física de David devido à insuficiência do atendimento médico no sistema prisional, o juiz afirmou que, durante audiência realizada em 30 de junho de 2025, o réu apresentou condições físicas quase normais.

Entretanto, reconheceu a necessidade de garantir o tratamento médico adequado, determinando que a AGEPEN seja comunicada para providenciar os cuidados necessários ao preso.

O Ministério Público Estadual manifestou-se contrário à revogação da prisão, argumentando o risco concreto à ordem pública e o impacto do crime violento na sensação de segurança da população.

A defesa do acusado sustentou que o atendimento médico nos presídios é precário e insuficiente, principalmente diante das condições clínicas do réu, que possui diversos problemas de saúde, faz acompanhamento psiquiátrico, e necessita de medicamentos contínuos e acompanhamento especializado. Também afirmou que David Queiroz sofreu fraturas no fêmur e na clavícula, ficando debilitado.

Mesmo assim, o pedido de liberdade com medidas cautelares foi negado.

Vítimas do acidente

O acidente envolveu dois veículos e ocorreu na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia. Quatro pessoas da mesma família morreram: Drielle Leite Lopes (idade não revelada) e seus três filhos, Helena Leite Saraiva, de 10 anos, José Augusto Leite Saraiva, de 3 meses, e João Lúcio Leite Saraiva, de 3 anos.

Sobrevivem ao acidente o pai e marido, Oldinei Centurión Saraiva, de 42 anos, e o filho mais velho, Otávio Leite Saraiva, de 12 anos, ambos resgatados em estado grave.

