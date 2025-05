Juiz prorroga uso de tornozeleira de Claudinho Serra e outros investigados por corrupção

O juiz Bruce Henrique dos Santos Bueno Silva, da Vara Criminal de Sidrolândia, renovou por mais 180 dias o uso de tornozeleira eletrônica para o ex-vereador de Campo Grande Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho (PSDB), conhecido como “Claudinho Serra”, e outros investigados: Carmo Name Júnior, Ricardo José Rocamora Alves, Ana Cláudia Alves Flores, Marcus Vinícius Rossentini de Andrade Costa e Thiago Rodrigues Alves.

Eles são réus na “Operação Tromper”, deflagrada em 2024 pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO). A investigação aponta Claudinho Serra como um dos líderes de uma organização criminosa envolvida em fraudes em licitações, desvio de dinheiro público, pagamento de propina a agentes públicos municipais e compartilhamento de informações privilegiadas da prefeitura de Sidrolândia.

Foi identificada também uma nova ramificação da organização voltada para engenharia e pavimentação asfáltica. Os contratos sob investigação somam cerca de R$ 15 milhões.

Desde abril de 2024, a maioria dos investigados cumpre medida diversa da prisão, utilizando tornozeleira eletrônica, após o relaxamento das prisões. Somente Ueverton da Silva Macedo, o “Frescura”, permanece preso por descumprir medidas e continuar com práticas ilícitas.

Na decisão, o juiz ressaltou que as ações penais seguem em fase de instrução probatória, com amplo acervo documental. A manutenção das medidas cautelares atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e é necessária para preservar a ordem pública, a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal.

O magistrado destacou que a supressão dessas medidas poderia comprometer a apuração, favorecer ocultação de provas e bens, dificultar a responsabilização penal ou permitir a repetição de condutas ilícitas. O processo segue em tramitação na Justiça de Sidrolândia.

