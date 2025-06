Juiz que autorizou soltura de condenado do 8 de Janeiro será investigado

A Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou, nesta sexta-feira (20), que instaurou um procedimento para investigar a conduta do juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia.

O magistrado determinou, no início da semana, a soltura do mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado a 17 anos de prisão por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O caso ganhou repercussão nacional após a decisão ter sido tomada fora do âmbito de competência da Justiça estadual, segundo afirmou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta quinta-feira (19), Moraes revogou a ordem de soltura e determinou que a Polícia Judicial da Corte investigue o juiz responsável.

Em sua decisão, o ministro destacou que "nenhuma determinação do STF conferiu atribuições ao magistrado mineiro" e considerou a liberação irregular, especialmente por ter ocorrido sem a imposição de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

A justificativa apresentada por Lourenço Migliorini foi de que o sentenciado já teria direito à progressão do regime fechado para o semiaberto. Com base nisso, o juiz concedeu alvará de soltura na última segunda-feira (16).

Em nota oficial, o TJMG afirmou que a Corregedoria-Geral "instaurou procedimento visando à apuração dos fatos", sem citar diretamente o nome do magistrado.

Quem é o condenado?

Antônio Cláudio Alves Ferreira foi filmado durante a invasão ao Palácio do Planalto, em 8 de janeiro de 2023, quebrando o relógio histórico de Balthazar Martinot, peça rara do século XVII que pertence ao acervo da Presidência da República. O relógio foi um presente da Corte Francesa a Dom João VI.

No início deste ano, o Palácio do Planalto anunciou que o objeto havia sido restaurado na Suíça e devolvido à sua condição original após um processo técnico especializado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também