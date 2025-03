Juiz solta suspeito de trÃ¡fico que usava conveniÃªncia como 'fachada' no Nova Lima

Um homem de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi solto nesta sexta-feira (21) após decisão do juiz Albino Coimbra Neto, em audiência de custódia. O suspeito estava preso desde quarta-feira (19), quando foi flagrado pela Força Tática da 11ª CIPM vendendo entorpecentes em uma loja de conveniência, situada na rua Santo Augusto, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Segundo a polícia, o estabelecimento era utilizado como "fachada" para o tráfico de drogas.

A prisão aconteceu após a abordagem de um usuário de drogas, que teria acabado de comprar entorpecentes no local. Durante a ação policial, foram encontradas 11 porções de maconha, 19 papelotes de cocaína, R$ 1.294,00 em dinheiro, três máquinas de cartão de crédito, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e um celular.

Em sua decisão, o juiz levou em conta as circunstâncias do crime e as condições pessoais do acusado, como a comprovação de residência fixa na cidade e a possibilidade de trabalho lícito. O magistrado, portanto, concedeu ao suspeito a liberdade provisória, ou seja, ele poderá responder ao processo em liberdade. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que acompanhou a audiência, concordou com a decisão.

A liberdade provisória foi concedida com a condição de que o suspeito mantenha o endereço atualizado nos autos e compareça a todos os atos processuais. Caso descumpra essas obrigações, ele poderá ser preso novamente. Não foi determinada a monitoração eletrônica do acusado.

A decisão judicial não implica em absolvição ou condenação, apenas garante ao suspeito o direito de responder ao processo em liberdade, com a expectativa de que ele cumpra as condições estabelecidas pelo juiz.

