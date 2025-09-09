Juiz torna réu jovem acusado de matar padrasto a facadas em Campo Grande

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, tornou réu Luiz Gustavo da Silva Gonçalves, de 22 anos, acusado de matar o padrasto, Itamar de Lima Cristaldo, de 38 anos. O crime aconteceu em 25 de julho, na rua professora Antônia Capilé, bairro Nova Lima.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Luiz Gustavo e a vítima estavam na residência quando tiveram uma discussão. Itamar teria pegado uma faca no veículo e, ao retornar, houve luta corporal. Luiz Gustavo conseguiu pegar a faca e desferiu 22 facadas contra Itamar, que morreu no local.

Após o crime, Luiz Gustavo fugiu, mas foi preso em ação da Polícia Militar no dia 7 de agosto, após ficar desaparecido. O MPMS acusa o réu de praticar o homicídio por vingança, pois a vítima teria agredido a mãe dele na situação anterior. O uso de meio cruel também está registrado, devido à quantidade de golpes deferidos.

A promotora Luciana do Amaral Rabelo pediu a condenação de Luiz Gustavo e que ele pague pelo menos dez cláusulas mínimas de reposição pelos danos causados. O processo está na fase de instrução.

Durante a investigação, Luiz Gustavo afirmou que agiu para defender a mãe, dizendo que o padrasto o fazia correr para a rua com frequência.

O juiz Aluizio Pereira dos Santos deve analisar o pedido do MPMS para realização de exame de insanidade mental do acusado. Também marcou audiência para 6 de outubro de 2025, às 14h30, para ouvir testemunhas de defesa, com o objetivo de evitar demora no processo.

