Juízes de paz são condenados por cobrar taxas em casamentos fora do cartório

Dois juízes de paz de Campo Grande, foram condenados a penas de prisão que chegam a até dez anos por cobrar taxas em casamentos fora do cartório. A condenação foi imposta pela juíza Eucélia Moreira Cassal, da 3ª Vara Criminal de Campo Grande, e divulgada no Diário da Justiça nesta quarta-feira (25).

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), os réus Catalino Duarte Silva e Edálvio da Costa Jandre estavam envolvidos em um esquema no qual cobravam valores que variavam entre R$ 350 e R$ 400 dos noivos que desejavam realizar seus casamentos fora do cartório e fora do horário comercial. Os crimes de concussão, conforme previstos no artigo 316 do Código Penal, ocorreram nos anos de 2013, 2015 e 2016.

Durante a fase probatória, foram ouvidas testemunhas apresentadas pelas partes envolvidas no processo, e os acusados foram interrogados. As defesas dos réus alegaram, em suas manifestações finais, a ilicitude das provas apresentadas e pediram a absolvição por insuficiência de provas.

Entretanto, a magistrada responsável pelo caso concluiu que a autoria dos crimes era certa e recaía sobre os acusados. Além disso, ficou constatado que Catalino Duarte Silva exigiu ilegalmente o pagamento de valores das vítimas.

Diante disso, a juíza proferiu a condenação dos réus, com base no crime de concussão, conforme previsto no artigo 316 do Código Penal, em conjunto com o artigo 327 do mesmo código, considerando o concurso material.

Catalino Duarte Silva foi condenado a uma pena de oito anos e três meses de reclusão, além de 45 dias-multa. Já Edálvio da Costa Jandre foi condenado a uma pena de dez anos de reclusão, mais 50 dias-multa.

Os regimes iniciais de cumprimento de pena foram estabelecidos de acordo com a gravidade das condenações, sendo o regime semiaberto para Catalino Duarte Silva e o regime fechado para Edálvio da Costa Jandre.

