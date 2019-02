Juízes tomam posse como membros efetivos do TRE-MS

Da redação com TRE-MS

Os juízes Djailson de Souza e José Henrique Neiva de Carvalho tomaram posse como membros efetivos do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), para o biênio 2019/2021. A cerimônia ocorreu na tarde de ontem (18), durante a sessão ordinária do tribunal.

Ambos ocupam a classe de Juiz de Direito, Djailson em razão da promoção para o cargo de desembargadora de Elizabete Anache e José Henrique e em razão da designação de César Luiz Miozzo como Juiz Auxiliar na Corregedoria-Geral de Justiça.

O juiz membro Clorisvaldo Rodrigues enfatizou “os empossados são conhecidos por suas capacidades intelectuais e morais, bem como pela vasta experiência judicante, as quais solidificam suas brilhantes carreiras, o que, com certeza, contribuirá para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional desta Casa”, finalizou.

Djailson relembrou toda a sua trajetória e agradeceu a todos que o ajudaram na carreira até o momento. Ele também enfatizou que não medirá esforços na intenção de ser um bom Juiz, mesmo sabendo que a passagem pelo tribunal é rápida.

José Henrique Neiva registrou, em seu discurso, a grande satisfação em integrar a corte do TRE-MS. Ele também relembrou sua trajetória na carreira, concluindo que “depois dessa longa caminhada, me sinto honrado e privilegiado em poder atuar em segunda instância ao lado de renomados e experientes colegas, dando continuidade nesse relevante papel de contribuição para o bom e regular andamento dos processos eleitorais”.

