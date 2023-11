Julgamento de acusado pelo assassinato de professora é adiado em Campo Grande

O julgamento de Carlos Fernandes Soares, de 35 anos, acusado do assassinato da professora Márcia Catarina Lugo Ortiz, de 57 anos, marcado para esta quarta-feira (08) em Campo Grande, foi adiado.

A decisão foi tomada após o pedido de adiamento feito pela defesa do réu, que contou com a concordância do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O julgamento estava agendado para ocorrer na 2.ª Vara do Tribunal do Júri.

Conforme informações apuradas pelo JD1 Notícias, o juiz Aluízio Pereira dos Santos, que presidiria a sessão do júri, acatou o pedido de adiamento e decidiu que a nova data do julgamento será definida posteriormente.

O acusado, assistido pela Defensoria Pública de MS, teve a solicitação de adiamento justificada pela necessidade de acesso a dados de localização geográfica dos envolvidos, obtidos através das ERB's (Estações Rádio-Base) dos celulares de Carlos Henrique Machuca e Carlos Fernandes, bem como dos dados armazenados na nuvem do iCloud referentes ao celular da vítima.

A defesa alega que essas informações são cruciais para o exercício da ampla defesa e solicitou a inclusão nos autos das informações requeridas à empresa Apple Computer Brasil LTDA.

O promotor Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, do MPMS, concordou com o pedido, destacando a importância dessas informações como prova essencial antes do julgamento pelo Tribunal do Júri.

O juiz, ao deferir o adiamento, ressaltou em sua decisão: "Aguarde-se a juntada das informações mencionadas, entendendo como essenciais, não obstante a prova 'farta' já produzida nos autos, direito que lhes assistem na defesa de suas teses." Além disso, foi mantida a prisão preventiva do acusado.

