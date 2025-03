Julgamento de mulher que pichou "Perdeu, mané" em estátua no 8 de janeiro é suspenso

O julgamento de Débora Rodrigues dos Santos, mulher acusada de participar dos atos do 8 de janeiro de 2023 e de pichar a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, foi paralisado após o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez um pedido de vista nesta segunda-feira (24).

O caso é julgado pela Primeira Turma do STF, que é formada pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Fux. O julgamento está em 2 votos a favor pela prisão de Débora e 0 contra.

O julgamento virtual teve início na sexta-feira (21), quando Moraes votou para condenar a ré a 14 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Não se tem data para o retorno do julgamento.

