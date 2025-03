Julgamento do núcleo 4 da trama golpista tem data marcada pelo STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para os dias 6 e 7 de maio o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) para tornar réus os acusados que pertencem ao núcleo 4 da trama golpista.

A data foi marcada pelo presidente da Primeira Turma da Corte, ministro Cristiano Zanin, que é responsável pelo julgamento das denúncias. O colegiado é formado pelos ministros Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Segundo a PGR, o núcleo 4 é acusado de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades.

Confira quem faz parte do grupo:

- Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva do Exército

- Ângelo Martins Denicoli, major da reserva

- Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente

- Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel

- Reginaldo Vieira de Abreu, coronel

- Marcelo Araújo Bormevet, policial federal

- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal

