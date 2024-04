Julgamento que pode cassar mandato de Camila Jara é retomado no TRE-MS

O julgamento que pode levar à cassação do mandato da deputada federal Camila Bazachi Jara Marzochi, a 'Camila Jara', será retomado no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) na segunda-feira (08). O julgamento havia sido suspenso em 18 de março devido a um pedido de vista feito por José Eduardo Chemin Cury.

Camila Jara é acusada de realizar propaganda eleitoral paga na internet após o prazo permitido pela lei eleitoral. Além disso, ela enfrenta alegações de gastos irregulares para promover suas publicações nas redes sociais.

O relator do caso, o vice-presidente do TRE-MS, desembargador Carlos Eduardo Contar, votou contra a ação movida por Walter Benedito Carneiro Junior, que também disputou o cargo de deputado federal nas eleições de 2022, mas não foi eleito. O desembargador Contar afirmou que não há 'desequilíbrio' de forças e rejeitou a alegação de uso indevido dos meios de comunicação.

Tanto o Ministério Público Eleitoral quanto o relator do caso defendem a improcedência da ação. A possível cassação do mandato poderá ocorrer após esgotados todos os recursos disponíveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também