Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Júri condena homem a 10 anos por matar adolescente a pauladas em Campo Grande

Escudado em jurisprudência do STF, o juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou a prisão imediata do réu e fixou o pagamento de indenização aos familiares da vítima

01 outubro 2025 - 14h36Vinícius Santos
Corpo da vítima encoberto por lona Corpo da vítima encoberto por lona   (Foto: Reprodução/Processo)

Em julgamento nesta quarta-feira (1º), a Justiça de Campo Grande condenou Paulo Sérgio Barbosa, de 43 anos, a 10 anos de reclusão por matar o adolescente Roberto Oliveira da Silva, de 15 anos, em dezembro de 2021. O crime ocorreu no dia 26 de dezembro, na rua Jandira, bairro Jardim Centro-Oeste, na Capital.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Paulo Sérgio golpeou a vítima na cabeça com um objeto contundente, provocando fratura e exposição de massa encefálica. A promotoria destacou que o adolescente sofreu intenso sofrimento físico, qualificando o homicídio como praticado com meio cruel.

Segundo dados processuais, o réu alegou que o adolescente teria invadido sua residência com a intenção de roubo e que, dias antes, já havia furtado objetos de sua casa.

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou a prisão imediata do condenado com base no Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal (STF), que prevê a execução imediata da pena mesmo diante de recursos. Ele também fixou indenização mínima de R$ 15 mil aos familiares da vítima, a ser corrigida monetariamente.

Durante a defesa, foram apresentadas três teses: absolvição por legítima defesa, privilégio por violenta emoção e afastamento da qualificadora de meio cruel. O Conselho de Sentença rejeitou a absolvição e a tese de legítima defesa, mas acolheu a exclusão da qualificadora, condenando o réu por homicídio simples.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede do TCE-MS -
Interior
TCE impede prefeitura de Eldorado de restringir empresas em licitação de R$ 1,1 milhão
Cemitério - Foto: Ilustrativa /
Cidade
TJ decide que cuidado com jazigos em cemitérios de Campo Grande é responsabilidade das famílias
Câmara Municipal de Rio Brilhante -
Interior
TCE determina apuração de gratificações irregulares na Câmara de Rio Brilhante
Lula (esq.) e Bolsonaro em 16 de outubro
Política
Lula barra alterações na Ficha Limpa e estratégia fecha brechas para Bolsonaro
Por legítima defesa, Justiça absolve acusado de matar menor em Campo Grande
Justiça
Por legítima defesa, Justiça absolve acusado de matar menor em Campo Grande
Corpo da vítima encoberto por lona
Justiça
Homem que matou adolescente em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
A pensão especial garante um salário mínimo mensal
Justiça
Governo cria novas regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio
Assembleia aprova reorganização de cartórios na região pantaneira
Política
Assembleia aprova reorganização de cartórios na região pantaneira
O projeto foi aprovado na Câmara e no Senado no início de setembro
Justiça
Lula sanciona com vetos nova lei que protege Ficha Limpa; especialista avalia impactos
Cairo Ítalo França David -
Brasil
CNJ afasta desembargador do TJRJ por suspeita de favorecer facções criminosas

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul