Júri condena um réu e absolve outro por assassinato com machado no Nova Lima

Nesta quarta-feira (1º), Aluízio Martinez Barbosa da Silva, de 31 anos, e Juliano Moreira Montovani, conhecido como "Pézão", de 42 anos, enfrentaram o julgamento em júri popular pelo assassinato de Flávio da Silva Arruda, ocorrido em 10 de fevereiro de 2023, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, absolveu Aluízio ao afirmar que ele não participou do crime. Por outro lado, condenou Juliano por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa, afastando a torpeza conforme requerido pela defesa. Os jurados mantiveram as outras duas qualificadoras e não acolheram a tese da semi-imputabilidade.

Quanto à confissão, durante o processo, um acusou o outro pela autoria do crime na polícia. No Juízo, permaneceram em silêncio. No Plenário do júri, Juliano confessou.



Conhecido como 'Pézão', Juliano terá que cumprir à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado. Quanto a Aluízio, foi expedido alvará de soltura em seu favor.

A sentença foi assinada por Aluízio Pereira dos Santos, Juiz Presidente do Tribunal do Júri - 2ª Vara.

