Júri popular julga acusados de homicídio brutal no Bairro Nova Lima

Nesta quarta-feira (1º), dois homens, Aluízio Martinez Barbosa da Silva, de 31 anos, e Juliano Moreira Montovani, conhecido como "Pézão", de 42 anos, enfrentarão julgamento em júri popular pelo assassinato de Flávio da Silva Arruda, ocorrido em 10 de fevereiro de 2023, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo informações, no dia do crime, tanto os acusados quanto a vítima estavam envolvidos no consumo de drogas. Os acusados teriam atacado a vítima, utilizando golpes de machado na cabeça.

Após o crime, eles envolveram o corpo da vítima em uma lona, colocaram-no em um carrinho de reciclagem e o abandonaram em outra rua do mesmo bairro, local conhecido como 'corredor' deixando-o em estado agonizante. Apesar de ter sido encontrado com vida por transeuntes, Flávio não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os réus enfrentam acusações de homicídio qualificado por motivo torpe, devido a desentendimentos prévios, utilizando-se de meio cruel e dificultando a defesa da vítima que teve o rosto desfigurado. O julgamento deve ocorrer na 2ª Vara do Tribunal do Júri.

