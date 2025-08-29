Júri popular julga homem acusado de tentativa de homicídio no Nossa Senhora das Graças

O júri popular de Deivison Antônio de Oliveira, de 24 anos, acontece nesta sexta-feira (29), na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra um desafeto, em abril de 2024, no bairro Vila Nossa Senhora das Graças.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime ocorreu na madrugada de 26 de abril de 2024, na rua Três Marias, em uma região conhecida como “Portelinha”. A vítima foi agredida com um objeto contundente, além de socos e chutes, ficando gravemente ferida e sobreviveu.

A investigação aponta que o ataque teria sido motivado por vingança, após a vítima afirmar que era policial. Ainda segundo a denúncia, os agressores utilizaram meio cruel e dificultaram a defesa da vítima, que estava desamparada e desacordada. Ela foi socorrida e levada para atendimento médico, mas sofreu lesões traumáticas de natureza gravíssima.

Outro homem, identificado como Matheus Lucas de Oliveira Ribeiro, chegou a responder ao processo, mas foi impronunciado e teve a soltura determinada. Assim, apenas Deivison está sendo julgado. Ele já possui outras anotações criminais, incluindo registros por violência doméstica, tráfico de drogas e atos infracionais cometidos quando menor de idade.

O julgamento é presidido pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos. O Conselho de Sentença deve decidir se Deivison será condenado, absolvido ou se o crime será desclassificado, a depender da tese apresentada pela defesa.

