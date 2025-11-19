Júri popular julga irmãos acusados de assassinato a pauladas em Campo Grande

Robson Ramos da Silva, o “Xitão”, e o irmão, Valdeir José de Souza e Silva, são julgados nesta quarta-feira (19) pelo Tribunal do Júri, em Campo Grande. Eles são acusados de assassinar Argemiro Ribeiro da Silva (64 anos) em um crime brutal ocorrido em 21 de janeiro de 2022, no bairro Morada Verde.

Segundo a acusação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), os irmãos teriam espancado a vítima com pedaços de madeira até a morte, na rua Jacinto Máximo Gomes. Argemiro morreu ainda no local, caído na via pública.

A denúncia aponta que o homicídio teria sido motivado por vingança, após a vítima chamar Robson de pedófilo e se recusar a pagar bebida alcoólica aos acusados.

O laudo necroscópico indica que Argemiro sofreu traumatismo cranioencefálico, compatível com as agressões relatadas. No dia do crime, policiais também encontraram um pedaço de madeira com manchas de sangue próximo ao corpo, conforme registrado no processo.

Os irmãos respondem por homicídio qualificado, e o julgamento acontece na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Aluízio Pereira dos Santos. O veredicto pode sair ainda hoje, após a oitiva das testemunhas, debates e votação dos jurados.

