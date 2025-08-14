Homem vai a júri nesta quinta por ajudar em assassinato de mulher no Jd. Los Angeles

Acontece nesta quinta-feira (14) o júri popular de Arlindo Francisco Natalino Junior, acusado de envolvimento na morte de Elizangela Arce Correa e na tentativa de homicídio contra Valdeci Soares Santana, ocorridas na noite de 29 de setembro de 2024, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo a denúncia, o crime foi cometido a golpes de faca e teria sido motivado por dívidas que os acusados mantinham com as vítimas. Valdeci, que sobreviveu ao ataque, reconheceu os suspeitos em juízo e afirmou que eles lhe deviam dinheiro.

No dia do crime, Arlindo teria permanecido do lado de fora do imóvel, dando cobertura aos comparsas. No interior da casa, Edmar Macedo Cardoso teria imobilizado Valdeci, enquanto Diego Barbosa Freitas desferia golpes de faca contra ele e Elizangela, que morreu no local.

Todos tiveram prisão preventiva decretada. No entanto, Diego está foragido e possui mandado de prisão válido até 2044. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas à polícia pelo telefone 190. Já Edmar teve o processo desmembrado, pois sua defesa recorreu para evitar que ele fosse a júri popular nesta data.

Com isso, apenas Arlindo Francisco Natalino Junior será levado a julgamento nesta quinta-feira, pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. A sessão é presidida pelo juiz Carlos Alberto Garcete e o resultado do julgamento deve ser anunciado ainda hoje, após a conclusão dos trabalhos em plenário.

