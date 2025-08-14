Menu
Menu Busca quinta, 14 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Homem vai a júri nesta quinta por ajudar em assassinato de mulher no Jd. Los Angeles

Arlindo Francisco Natalino Junior será julgado pelo Conselho de Sentença, acusado de participação em crime registrado em 2024 contra Elizangela Arce Correa

14 agosto 2025 - 09h37Vinícius Santos
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataqueElizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque   (Reprodução/Facebook)

Acontece nesta quinta-feira (14) o júri popular de Arlindo Francisco Natalino Junior, acusado de envolvimento na morte de Elizangela Arce Correa e na tentativa de homicídio contra Valdeci Soares Santana, ocorridas na noite de 29 de setembro de 2024, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo a denúncia, o crime foi cometido a golpes de faca e teria sido motivado por dívidas que os acusados mantinham com as vítimas. Valdeci, que sobreviveu ao ataque, reconheceu os suspeitos em juízo e afirmou que eles lhe deviam dinheiro.

No dia do crime, Arlindo teria permanecido do lado de fora do imóvel, dando cobertura aos comparsas. No interior da casa, Edmar Macedo Cardoso teria imobilizado Valdeci, enquanto Diego Barbosa Freitas desferia golpes de faca contra ele e Elizangela, que morreu no local.

Todos tiveram prisão preventiva decretada. No entanto, Diego está foragido e possui mandado de prisão válido até 2044. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas à polícia pelo telefone 190. Já Edmar teve o processo desmembrado, pois sua defesa recorreu para evitar que ele fosse a júri popular nesta data.

Com isso, apenas Arlindo Francisco Natalino Junior será levado a julgamento nesta quinta-feira, pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. A sessão é presidida pelo juiz Carlos Alberto Garcete e o resultado do julgamento deve ser anunciado ainda hoje, após a conclusão dos trabalhos em plenário.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Acusado de dar cobertura em assassinato de mulher é absolvido pelo Júri na Capital
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Promotor investiga possível omissão da prefeitura de Dourados em abrigar animais
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Administradora fecha acordo de R$ 16,9 mil com MP por desmatamento em Aquidauana
Zona de Amortecimento -
Justiça
Promotores recomendam que Imasul paralise obras no Parque Estadual do Prosa
Fórum de Campo Grande
Justiça
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" na Capital é absolvido
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Justiça
STF divulga balanço e confirma mais de 630 condenações por atos de 8 de janeiro
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Justiça
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Ministro Edson Fachin
Justiça
Com 10 anos de Corte, Edson Fachin será o novo presidente do STF
Conselheiro Ronaldo Chadid está afastado da função pelo STJ - Foto: Departamento de Comunicação do TCE MS
Justiça
Ministro do STJ determina continuidade do afastamento de Ronaldo Chadid do TCE-MS
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Lavanderia contratada em Dourados é alvo de inquérito do MPF

Mais Lidas

Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar