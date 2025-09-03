Menu
Menu Busca quarta, 03 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Justiça adia júri popular de homem acusado de matar após relação sexual na Capital

Carlos Roberto Silva Strogueia, acusado de assassinar Devanir Paltanin em 2022, segue respondendo ao processo em liberdade

03 setembro 2025 - 09h22Vinícius Santos
Devanir Paltanin - Vítima fatal - Devanir Paltanin - Vítima fatal -   (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A Justiça de Mato Grosso do Sul cancelou o júri popular de Carlos Roberto Silva Strogueia, de 27 anos, que ocorreria nesta quarta-feira (3), na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Ele é acusado de assassinar Devanir Paltanin, de 46 anos, na madrugada de 24 de março de 2022, na Rua Caio Grauco, no bairro Vila Bordon. Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime ocorreu na residência do acusado, após consumo de drogas e relações sexuais entre os dois.

Conforme a denúncia, Strogueia acordou a vítima, acusando-a de ter uma doença sexualmente transmissível e de ter mantido relação sem preservativo. O desentendimento resultou em luta corporal, e o acusado desferiu múltiplos golpes de faca, causando a morte de Devanir por esgorjamento.

O acusado admitiu o crime em depoimentos prestados à Polícia Civil e ao Judiciário. Ele responde ao processo em liberdade e já teve um pedido de absolvição negado pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, e posteriormente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O júri foi adiado após a defesa informar que não havia sido intimada sobre o andamento do processo na fase anterior ao julgamento, devido à troca de advogados feita pelo réu. Ele agora é assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. O juiz deferiu o pedido, e uma nova data será marcada para o julgamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Novo prédio do Fórum da comarca de Maracaju -
Interior
TJ entrega novo prédio do Fórum de Maracaju com investimento de R$ 10 milhões
Viatura PCMS -
Justiça
Juiz determina soltura de suspeito de homicídio no Santo Eugênio por falta de provas
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe
Depac Dourados
Interior
Homem é preso em flagrante por estupro de adolescente em Dourados
Procurador-geral da República, Paulo Gonet e ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) -
Política
Gonet solicita procedência da acusação do núcleo 1 e reafirma validade da delação de Cid
Fórum de Campo Grande
Justiça
Justiça reconhece danos morais e condena idoso que agrediu companheira de 80 anos
Caio não havia sido notificado da medida protetiva
Justiça
Justiça manda Defensoria assumir defesa de feminicida acusado de furto na Capital
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MP instaura inquérito para apurar atraso na construção de 85 casas em Amambai
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe

Mais Lidas

Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital