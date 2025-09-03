Justiça adia júri popular de homem acusado de matar após relação sexual na Capital

A Justiça de Mato Grosso do Sul cancelou o júri popular de Carlos Roberto Silva Strogueia, de 27 anos, que ocorreria nesta quarta-feira (3), na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Ele é acusado de assassinar Devanir Paltanin, de 46 anos, na madrugada de 24 de março de 2022, na Rua Caio Grauco, no bairro Vila Bordon. Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime ocorreu na residência do acusado, após consumo de drogas e relações sexuais entre os dois.

Conforme a denúncia, Strogueia acordou a vítima, acusando-a de ter uma doença sexualmente transmissível e de ter mantido relação sem preservativo. O desentendimento resultou em luta corporal, e o acusado desferiu múltiplos golpes de faca, causando a morte de Devanir por esgorjamento.

O acusado admitiu o crime em depoimentos prestados à Polícia Civil e ao Judiciário. Ele responde ao processo em liberdade e já teve um pedido de absolvição negado pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, e posteriormente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O júri foi adiado após a defesa informar que não havia sido intimada sobre o andamento do processo na fase anterior ao julgamento, devido à troca de advogados feita pelo réu. Ele agora é assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. O juiz deferiu o pedido, e uma nova data será marcada para o julgamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia Morte de Devanir foi motivada por nome falso, revela assassino

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Morte de Devanir foi motivada por nome falso, revela assassino

Deixe seu Comentário

Leia Também