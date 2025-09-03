Justiça adia júri popular de homem acusado de matar após relação sexual na Capital

A Justiça de Mato Grosso do Sul cancelou o júri popular de Carlos Roberto Silva Strogueia, de 27 anos, que ocorreria nesta quarta-feira (3), na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.
Ele é acusado de assassinar Devanir Paltanin, de 46 anos, na madrugada de 24 de março de 2022, na Rua Caio Grauco, no bairro Vila Bordon. Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime ocorreu na residência do acusado, após consumo de drogas e relações sexuais entre os dois.
Conforme a denúncia, Strogueia acordou a vítima, acusando-a de ter uma doença sexualmente transmissível e de ter mantido relação sem preservativo. O desentendimento resultou em luta corporal, e o acusado desferiu múltiplos golpes de faca, causando a morte de Devanir por esgorjamento.
O acusado admitiu o crime em depoimentos prestados à Polícia Civil e ao Judiciário. Ele responde ao processo em liberdade e já teve um pedido de absolvição negado pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, e posteriormente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).
O júri foi adiado após a defesa informar que não havia sido intimada sobre o andamento do processo na fase anterior ao julgamento, devido à troca de advogados feita pelo réu. Ele agora é assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. O juiz deferiu o pedido, e uma nova data será marcada para o julgamento.
