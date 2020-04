Justiça aceita pedido do Coronel David e suspende aumento de energia

A 2ª Vara Federal de Campo Grande aceitou o pedido do deputado estadual Coronel David (sem partido) e concedeu liminar para suspender o reajuste tarifário anual na conta de energia em Mato Grosso do Sul.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou no início de abril o reajuste de 6,9%, mas a aplicação do novo valor não seria imediata. O novo valor começaria a ser cobrado a partir do dia 1º de julho, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Para o deputado, autor da ação, não é momento de aumento nas contas, isso acarretaria em prejuízo à população que sofre “aperto financeiro”. O deputado entrou com o pedido para a suspensão. “Considero isso uma vitória porque acho que vai nos livrar de, em um momento de grande crise que assola o país, a gente tenha ter mais um encargo de aumento”, destacou.

“Assim, por tudo o que foi exposto, defiro o pedido de liminar, para a suspensão do reajuste tarifário anual de 2020 das tarifas da ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a vigorar a partir de 01 de julho de 2020, objeto do processo 48500.007054/2019-18, homologado pela Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL nº 2671 de 07 de abril de 2020”, consta na decisão da juíza Janete Lima Miguel.

Deixe seu Comentário

Leia Também