Justiça analisa se sindicato irá pagar multa de meio milhão por greve em Campo Grande

A justiça de Mato Grosso do Sul irá analisar se o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande (SSTTCU-CG) irá pagar a multa de R$ 520 mil geradas por conta da greve geral do transporte coletivo na Capital.
A decisão foi tomada a partir de um pedido do Ministério Público, já que nada teria sido ajuizado no processo sobre o caso.
A multa e as faltas foram geradas pelo descumprimento de ordens judiciais para que ao menos 70% do serviço fosse mantido ao longo dos quatro dias de greve. No entanto, o sindicato encarou a situação como uma forma de tentar driblar as reivindicações dos trabalhadores.
Por conta disso, a paralisação foi total até a tarde de hoje (18), quando foi oficialmente encerrada pela categoria.
