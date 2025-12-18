Menu
Justiça

Justiça analisa se sindicato irá pagar multa de meio milhão por greve em Campo Grande

O valor foi gerado por conta do descumprimento de decisões judiciais que determinavam a manutenção de 70% da frota

18 dezembro 2025 - 17h00Brenda Assis e Luiz Vinicius
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greveÔnibus estão nas garagens sem funcionar com a greve   (Reprodução/CUT-MS)

A justiça de Mato Grosso do Sul irá analisar se o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande (SSTTCU-CG) irá pagar a multa de R$ 520 mil geradas por conta da greve geral do transporte coletivo na Capital.

A decisão foi tomada a partir de um pedido do Ministério Público, já que nada teria sido ajuizado no processo sobre o caso.

A multa e as faltas foram geradas pelo descumprimento de ordens judiciais para que ao menos 70% do serviço fosse mantido ao longo dos quatro dias de greve. No entanto, o sindicato encarou a situação como uma forma de tentar driblar as reivindicações dos trabalhadores.

Por conta disso, a paralisação foi total até a tarde de hoje (18), quando foi oficialmente encerrada pela categoria.

