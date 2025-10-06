Justiça anula absolvição de mulher que matou o padrasto para proteger a mãe

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou a anulação do júri popular que absolveu Vanusa Roberto, de 28 anos, e determinou que a acusada seja submetida a novo julgamento. Ela é acusada de assassinar o padrasto, Maikon da Silva, de 39 anos, em um crime ocorrido na noite de 22 de janeiro de 2023, no Loteamento Rancho Alegre II, em Campo Grande.

Vanusa havia sido julgada em abril deste ano, ocasião em que foi absolvida pelos jurados, mas o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recorreu, argumentando que a decisão era contrária às provas colhidas nas investigações e que a ré possuía intenção clara de matar a vítima.

Segundo o TJMS, a decisão do Conselho de Sentença encontra-se dissociada do contexto fático-probatório, especialmente porque a absolvição ocorreu por clemência, o que, na avaliação do tribunal, é contrário à Constituição de 1988 e ao princípio da proporcionalidade.

O tribunal destacou que o veredicto não se mostra minimamente racional, reforçando que a submissão da acusada a novo julgamento é medida que se impõe. Dessa forma, o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Aluizio Pereira dos Santos, deverá submeter Vanusa a um novo julgamento.

