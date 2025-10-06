Menu
Menu Busca segunda, 06 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Justiça anula absolvição de mulher que matou o padrasto para proteger a mãe

Acusada de homicídio por vingança, Vanusa Roberto enfrentará novo julgamento

06 outubro 2025 - 12h36Vinícius Santos
Maikon da Silva está sentado na calçada quando é surpreendido pelo carro - Maikon da Silva está sentado na calçada quando é surpreendido pelo carro -   (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou a anulação do júri popular que absolveu Vanusa Roberto, de 28 anos, e determinou que a acusada seja submetida a novo julgamento. Ela é acusada de assassinar o padrasto, Maikon da Silva, de 39 anos, em um crime ocorrido na noite de 22 de janeiro de 2023, no Loteamento Rancho Alegre II, em Campo Grande.

Vanusa havia sido julgada em abril deste ano, ocasião em que foi absolvida pelos jurados, mas o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recorreu, argumentando que a decisão era contrária às provas colhidas nas investigações e que a ré possuía intenção clara de matar a vítima.

Segundo o TJMS, a decisão do Conselho de Sentença encontra-se dissociada do contexto fático-probatório, especialmente porque a absolvição ocorreu por clemência, o que, na avaliação do tribunal, é contrário à Constituição de 1988 e ao princípio da proporcionalidade. 

O tribunal destacou que o veredicto não se mostra minimamente racional, reforçando que a submissão da acusada a novo julgamento é medida que se impõe. Dessa forma, o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Aluizio Pereira dos Santos, deverá submeter Vanusa a um novo julgamento.

Vídeo mostra o atropelamento: 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bombeiro pertencia ao 3° GBM -
Justiça
Bombeiro de MS vira réu por trabalhar como motorista de app durante licença médica
UPA Leblon, em Campo Grande
Cidade
Promotor cobra prefeitura para garantir comida a pacientes e acompanhantes nas UPAs
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Alvo do MPMS por desmatamento, fazenda em Aquidauana firma acordo ambiental
Foto: Ilustrativa -
Saúde
MPMS exige controle rigoroso em bares e supermercados para prevenir intoxicação por metanol
Portaria Hospital Regional -
Justiça
Empresários e servidores são condenados por fraude em licitações do Hospital Regional
Foto: Ascom TJMS
Justiça
Confira os bairros que recebem ação da Justiça Itinerante com serviços gratuitos
Por matar o amigo da ex, homem pega 18 anos de prisão em Campo Grande
Cidade
Por matar o amigo da ex, homem pega 18 anos de prisão em Campo Grande
Policiais
Justiça
STF estabelece altura mínima para cargos em segurança pública; entenda
Ministro Benedito Gonçalves -
Internacional
Ministro que declarou Bolsonaro inelegível sofre sanção dos EUA
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
'Preso' em casa, Moraes manda defesa decidir se Bolsonaro quer dar entrevistas

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia Civil apura o caso
Polícia
AGORA: Homem surta e morre ao ser 'contido' em casa do Aero Rancho