Justiça

Justiça aponta esquema de desvio na OMEP e impõe R$ 3 milhões em penalidades

Oito pessoas, além da organização, foram condenadas; a decisão decorre da ação do Gaeco na Operação Urutau

08 outubro 2025 - 10h20Vinícius Santos     atualizado em 08/10/2025 às 11h27
Policial do GAECO - Policial do GAECO -   (Foto: Ilustrativa)

A Justiça de Campo Grande condenou oito pessoas e a Organização Mundial para Educação Pré-escolar (OMEP/MS) por improbidade administrativa, em ação movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

A sentença da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos determina o pagamento de mais de R$ 3 milhões em ressarcimento ao erário e multas civis. Além disso, os condenados estão proibidos de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por períodos de cinco a dez anos.

A condenação decorre da Operação Urutau, deflagrada pelo MPMS em dezembro de 2016, que investigou desvio de recursos públicos por meio de convênios entre a OMEP/MS e a Prefeitura de Campo Grande.

Condenados:

- Maria Aparecida Salmaze

- Rodrigo Messa Puerta

- Adriana Helam Correa

- Andrea Cristina Correa

- Darvin Messa Puerta Filho

- Helio Correa Júnior

- João Paulo Salmaze Correa Gonçalves de Oliveira

- Wesley Diogo Souza Porcino

- Organização Mundial para Educação Pré-escolar (OMEP/MS)

Segundo o MPMS, foram identificadas contratações fictícias, uso de notas fiscais frias, funcionários fantasmas, nepotismo e apropriação indevida de bens da entidade. 

As investigações apontam que os réus utilizaram a estrutura da OMEP/MS para beneficiar familiares e pessoas próximas, desviando recursos públicos para fins pessoais.

Interceptações telefônicas indicaram aumento de contratações em período eleitoral, saques em espécie e gastos incompatíveis com a renda dos dirigentes.

A sentença concluiu que os atos violaram princípios da administração pública, como legalidade, moralidade e impessoalidade, e geraram enriquecimento ilícito e prejuízo aos cofres públicos.

