Justiça autoriza investigação sobre possível fraude nas Americanas

A Justiça de São Paulo acatou o pedido do Bradesco para iniciar perícia na Americanas como forma de o banco obter provas que atestem se houve fraude na gestão da empresa, que entrou em recuperação judicial com R$ 43 bilhões em dívidas.

A juíza Andréa Galhardo Palma, da 2a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nomeou a Ernest & Young para acompanhar a diligência. A advogada Patrícia Punder fará a perícia investigativa.

Foi autorizado que a equipe realize busca e apreensão nos computadores da Americanas para obtenção de todas as caixas de e-mail institucional dos diretores, integrantes do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, dos funcionários da área de contabilidade e de finanças, tanto os atuais quanto os que ocuparam qualquer cargo nos últimos 10 anos.

