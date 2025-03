Justiça bloqueia contas do ex-prefeito de Miranda

A Justiça determinou o bloqueio das contas do ex-prefeito de Miranda, Neder Afonso da Costa Vedovato, em cumprimento de sentença movida pelo Ministério Público Estadual (MPMS). Vedovato foi condenado em uma Ação Civil Pública a ressarcir os cofres públicos devido a irregularidades cometidas durante sua gestão, entre 2009 e 2012.

O Tribunal de Contas do Estado identificou diversas infrações, como a realização de contratações sem licitação, o que causou prejuízo financeiro ao município de Miranda. O valor da dívida já ultrapassa R$ 23 mil.

Diante disso, o MPMS solicitou à Justiça a busca e bloqueio de valores nas contas do ex-prefeito. O juiz Alexsandro Motta acatou o pedido e autorizou o uso do sistema Infojud, em parceria com a Receita Federal, para localizar os bens de Vedovato.

O ex-prefeito será intimado a se manifestar sobre a ordem de busca e penhora, e os valores encontrados serão penhorados até o limite da dívida.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também