Justiça condena ex-secretário por esquema em contratos com Seleta e OMEP

Em decisão recente, a Justiça de Campo Grande condenou Wilton Edgar Sá e Silva Acosta e Letícia Eduarda Souza da Costa por ato de improbidade administrativa envolvendo recursos da Secretaria Municipal da Juventude (SEMJU), em contratos com a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária (SSCH) e a Organização Mundial pela Educação Pré-Escolar (OMEP). O processo tramita desde 2018 na 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, movido pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Wilton Edgar Sá e Silva Acosta - Ex-secretário da SEMJU e padrasto de Letícia, Wilton foi condenado por facilitar ou concorrer para o recebimento indevido de salários pela enteada entre julho de 2016 e janeiro de 2017. Segundo a sentença, ele tinha pleno conhecimento de que Letícia não prestava serviços, pois estava matriculada em curso superior em outra cidade.

As sanções aplicadas incluem:

- Suspensão dos direitos políticos por 4 anos;

- Ressarcimento ao erário do valor recebido indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença;

- Multa civil equivalente ao dano causado;

- Pagamento de R$ 25 mil por danos morais coletivos.

Wilton foi absolvido da acusação de enriquecimento ilícito relacionada ao uso de servidores públicos em atividades político-partidárias, por falta de comprovação de dolo.

Letícia Eduarda Souza da Costa - foi condenada por enriquecimento ilícito. Ela recebeu o salário mensal de R$ 2.000,00 pelo período de dezembro de 2015 a janeiro de 2017, mas a conclusão judicial é que ela não prestou serviços em parte significativa desse período.

As sanções incluem:

- Perda dos valores acrescidos indevidamente ao patrimônio;

- Suspensão dos direitos políticos por 4 anos;

- Multa civil equivalente ao valor recebido indevidamente;

- Pagamento de R$ 25 mil por danos morais coletivos.

Luiz Carlos de Oliveira Bueno - O pedido de condenação foi julgado improcedente. A Justiça considerou que não havia provas suficientes para comprovar que ele deixou de desempenhar atividades na SEMJU durante o período investigado. As partes ainda podem recorrer da decisão.

Para o juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, "às penalidades de suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa civil aplicáveis aos requeridos Wilton Edgar Sá e Silva Acosta e Letícia Eduarda Souza da Costa, cabível no presente caso em decorrência da gravidade das condutas que foram por eles praticadas, haja vista que agiram com o inequívoco propósito de possibilitar que a segunda requerida conseguisse por certo período incorporar ao seu patrimônio particular dinheiro público mesmo diante da ausência de qualquer contraprestação, sendo que tal ilicitude implica em descrédito das instituições públicas junto à população."

O valor do ressarcimento devido por Wilton Edgar Sá e Silva Acosta e o valor a ser devolvido por Letícia Eduarda Souza da Costa serão apurados separadamente, durante a fase de cumprimento de sentença. Wilton Edgar Sá é advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Promotor pede punição de ex-secretário por esquema em contratos com SELETA e OMEP

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Promotor pede punição de ex-secretário por esquema em contratos com SELETA e OMEP

Deixe seu Comentário

Leia Também