Justiça condena mineradoras a pagarem R$ 47,6 bi por tragédia de Mariana

A 4ª Vara Federal Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte condenou as mineradoras Samarco, Vale e BHP a pagarem uma indenização de R$ 47,6 bilhões pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015.

Na condenação, o juiz federal substituto Vinicius Cobucci determinou que o valor bilionário da indenização seja destinado a um fundo administrado pelo governo federal e aplicado exclusivamente nas áreas impactadas pelo rompimento da barragem.

O valor deve ser corrigido monetariamente desde a data da decisão, assinada nesta quinta-feira (25), com juros de moro desde a tragédia.

Relembre a tragédia

No dia 5 de novembro de 2015 a barragem de barragem de rejeitos de mineração "Fundão", controlada pela Semarco e criada em um empreendimento entre as empresas de mineração Vale e BHP.

A onda de rejeitos de mineração de ferro avançou e matou 19 pessoas, deixou centenas de desabrigados, além de atingir florestas e rios, incluindo o Rio Doce em toda sua extensão, até o mar no Espirito Santo.

