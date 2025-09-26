Justiça condena "Perturbado do PCC" a mais de 10 anos de prisão por atirar em 'desafeto'

Gabriel Firmo Pimentel, de 28 anos, conhecido como “Perturbado do PCC” e “Paraguaio do PCC”, foi condenado a 10 anos, 10 meses e 20 dias de prisão por tentativa de homicídio.

O crime ocorreu em 17 de setembro de 2022, por volta das 23h, na rua Elmira Ferreira de Lima, no bairro Morada do Sossego, região norte de Campo Grande. A vítima foi Marcos Alexandre Valdes de Souza, de 42 anos, apelidado de “Marquinhos”.

Gabriel não estava presente no julgamento. O juiz Aluizio Pereira dos Santos destacou a reincidência do condenado em crimes de tráfico de drogas e seus maus antecedentes.

Também considerou a conduta social desfavorável, histórico de atos infracionais desde a adolescência, ausência de informações sobre trabalho e envolvimento com o PCC, evidenciado pelos apelidos.

A Justiça afirmou que a vítima não contribuiu para o ataque. O regime de cumprimento da pena será fechado. O juiz determinou a expedição do mandado de prisão e fixou indenização mínima de R$ 10 mil à vítima por danos morais, a ser corrigida monetariamente.

Defesa

O defensor público negou autoria, pediu a desclassificação do crime para lesão corporal, solicitou afastamento de qualificadoras e a inversão de quesitos referentes à desclassificação.

O Conselho de Sentença, por maioria, condenou Gabriel pela tentativa de homicídio com a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, mas afastou o motivo torpe, conforme pedido pelo Ministério Público e pela defesa.

A condenação foi aplicada com base nos artigos 121, §2º, IV, c/c art. 14, II e art. 61, I, do Código Penal, considerando a reincidência do acusado.

