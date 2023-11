Justiça condena três homens a mais de 90 anos por decapitação em rebelião em MS

Três homens foram condenados pelo Tribunal de Júri na última terça-feira (7) por envolvimento em um motim ocorrido no Estabelecimento Penal de Paranaíba em fevereiro de 2002. Os condenados são Eliezer Vieira Povoas, Rogério de Oliveira Figueira e Wilson Silva Corte.

Durante a rebelião, que durou pelo menos 24 horas, um preso identificado como Izalino Lemes Soare teve a cabeça decepada e outro foi gravemente queimado. Um agente penitenciário foi dominado com uma faca artesanal e ficou como refém durante todo o conflito, mas saiu ileso.

O Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou 11 pessoas pela barbárie, mas a punibilidade foi extinta, pela morte, prescrição, ou foram objeto de impronúncia de alguns denunciados, apontados pelo MP como autores, restando apenas os três para julgamento pelo juri popular. O processo tramita na justiça desde 15 de abril de 2002 (e-saj).

Os acusados foram condenados em regime fechado, confira as penas que somadas chegam aos 96 anos:

Eliezer Vieira Povoas foi condenado a 36 anos.

Rogério de Oliveira Figueira foi condenado a 32 anos.

Wilson Silva Corte foi condenado a 28 anos.

A sentença condenatória foi assinada pelo juiz Edimilson Barbosa Ávila. A situação de descontrole na unidade prisional chegou a ser destaque no Jornal Folha de S.Paulo em 12 de fevereiro de 2002.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também