Menu
Menu Busca terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Justiça

Justiça converte para domiciliar prisão de suspeito por fraude no INSS

Silvio Feitoza foi diagnosticado com isquemia miocárdia grave

19 janeiro 2026 - 18h38Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Fachada de prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)Fachada de prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)   (Reprodução/CNN)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), converteu em domiciliar a prisão preventiva de Silvio Feitoza, um dos alvos na investigação sobre descontos ilegais em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Preso em dezembro, em uma das fases da Operação Sem Desconto, Feitoza é apontado como espécie de gestor financeiro de um esquema que desviou milhões de reais de segurados do INSS, por meio de descontos fraudulentos de mensalidades de associações de aposentados e pensionistas. 

Desde que foi preso, entretanto, Feitoza apresentou piora no quadro de saúde e precisou ser levado ao Hospital de Base, em Brasília, na semana passada, quando foi submetido a uma cirurgia para desobstrução de artérias coronárias. Ele foi diagnosticado com isquemia miocárdia grave. 

Mendonça afirmou que Feitoza se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, motivo pelo qual deve permanecer sob custódia em casa, com uso de tornozeleira eletrônica e a entrega de passaportes. 

Entenda - Estimativas do próprio INSS apontam que mais de 4,1 milhões de aposentados podem ter sido vítimas de descontos indevidos em seus benefícios ao longo dos anos. O órgão também divulgou a estima de que 800 mil aposentados morreram antes de saber das fraudes. 

Enquanto a Polícia Federal (PF) avança nas investigações, o governo decidiu antecipar o ressarcimento às vítimas. Até o fim de 2025, mais de R$ 2,1 bilhões haviam sido pagos de volta aos aposentados.

Diversas associações e entidades são investigadas, em diferentes esquemas de fraude. Um dos principais está relacionado à atuação de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS” e apontado como principal suspeito de gerir os desvios milionários.

Segundo as investigações, Feitoza trabalhava gerindo contas bancárias e fazendo pagamentos para Antunes, além de atuar como testa de ferro em negociações financeiras, entre outras tratativas. Ele é investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carreta da Justiça
Justiça
Carreta da Justiça retoma atendimentos e inicia calendário de 2026 em Alcinópolis; confira rota
Carteira de trabalho
Justiça
Mesmo com 13 anos de serviço, pastor não tem vínculo reconhecido com igreja em MS
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Política
Avanço da inteligência artificial impõe novos desafios às eleições de 2026, diz MPMS
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
MPMS investiga servidores públicos por suspeita de acúmulo irregular de cargos e salários
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Mulher que tentou matar o ex a facadas em Campo Grande pega dois anos de reclusão
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante percorre bairros da Capital com serviços jurídicos gratuitos; confira
Banco Master
Justiça
Toffoli prorroga por mais 60 dias investigações sobre o caso Master
Ministro Gilmar Mendes
Justiça
Gilmar Mendes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
Justiça
Moraes abre inquérito sobre vazamento de dados de ministros
Jefferson, conhecido como 'Brunão' morreu aos 23 anos
Justiça
Após 15 anos, assassino de 'Brunão' começa a cumprir pena por morte ocorrida na Valley

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio