Justiça dá início ao julgamento de envolvidos em transplante de órgãos infectados com HIV

A Justiça do Rio de Janeiro começa a julgar, nesta segunda-feira (24), seis pessoas envolvidas com o laboratório PCS Saleme, diretamente envolvido no caso que terminou com seis pacientes infectados pelo vírus HIV após receberem transplante de órgãos em 2024.

Os sócios Walter Vieira e Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira, os funcionários Ivanilson Fernandes dos Santos, Cleber de Oliveira Santos, Adriana Vargas dos Anjos, e a coordenadora técnica do laboratório, Jacqueline Iris Barcellar de Assis, são acusados dos crimes de lesão corporal gravíssima, associação criminosa, falsificação de documento particular e falsidade ideológica.

Jacqueline é acusada de ter assinado laudo fraudulento que certificava que os órgãos não estavam infectados com HIV.

Todos os réus foram denunciados pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada dos Núcleos de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

A audiência de instrução e julgamento acontece na 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio. Não há data de conclusão do julgamento.

