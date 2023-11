Justiça dá liberdade a motorista que matou idosa em acidente no Vida Nova

No último sábado (25), a motorista Ana Paula da Silva Giacomeli, de 31 anos, ganhou liberdade da Justiça após pagar uma fiança no valor de R$ 5 mil. O alvará de soltura foi assinado pelo juiz Eduardo Eugênio Siravegna Junior durante a custódia.

Paula foi presa em decorrência do acidente que resultou na morte da aposentada Renilda Aparecida Paim da Silva, de 62 anos, na tarde de quinta-feira (23), no Bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande. Renilda, seguia de moto em uma via preferencial, quando foi atingida pelo carro dirigido por Ana Paula, um Honda HRV.

Ana Paula não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e teria avançado a sinalização de 'pare', contribuindo, segundo informações de um agente do Batalhão de Trânsito, para o desfecho trágico do acidente.

Além de pagar a fiança, Ana Paula está sujeita a certas restrições durante o processo. Ela é obrigada a comparecer aos atos judiciais, não pode obstruir o andamento do processo, não resistir à ordem judicial ou praticar nova infração penal dolosa. Ela também está proibida de mudar-se ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar nos autos o local onde será encontrada.

