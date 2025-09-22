Justiça de Campo Grande condena homem por estupro, mas permite recurso em liberdade

A Justiça de Campo Grande condenou um homem a 23 anos e 4 meses de reclusão por estuprar a cunhada entre 2020 e 2022, no bairro Jardim Noroeste. A sentença é do juiz Jorge Tadashi Kuramoto.

Apesar da condenação, o homem poderá recorrer da decisão em liberdade. A prisão será cumprida apenas quando a sentença transitar em julgado, ou seja, após esgotadas todas as possibilidades de recurso.

Segundo a denúncia, os crimes ocorreram quando a vítima tinha entre 11 e 13 anos. O réu pulava o muro da residência e praticava atos libidinosos, incluindo conjunção carnal, sob ameaças de morte contra familiares caso a adolescente contasse os abusos.

A vítima só denunciou os crimes após apresentar crises de ansiedade. O réu negou todas as acusações, mas a Justiça considerou as provas colhidas durante a instrução suficientes para a condenação.

Além da pena de reclusão, o homem foi condenado a pagar indenização mínima de R$ 10 mil à vítima, valor que será atualizado monetariamente, em razão dos danos morais e do sofrimento causado.

Ao JD1 Notícias, a mãe da vítima relatou estar indignada com a situação:

"Estou indignada. Esse estuprador continua solto, podendo fazer mal a outras crianças. Saber que a minha filha passou por tudo isso, uma criança vulnerável, operada, e que ele fez esse tipo de crueldade… Ele é um monstro. Até hoje não tive coragem de ouvir tudo que minha filha passou na mão dele. Estou extremamente indignada por ele estar solto, porque isso pode acontecer com outra criança. Minha filha sofre crises de pânico e a vida dela, assim como a minha, foi destruída. Essa nossa Justiça é muito complicada."

