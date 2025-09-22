Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Justiça de Campo Grande condena homem por estupro, mas permite recurso em liberdade

Revoltada, a mãe da vítima afirmou que o agressor continua solto e que a decisão judicial aumenta o risco de que outros crimes aconteçam

22 setembro 2025 - 13h12Vinícius Santos
Fórum de Campo Grande Fórum de Campo Grande   (Divulgação/TJMS)

A Justiça de Campo Grande condenou um homem a 23 anos e 4 meses de reclusão por estuprar a cunhada entre 2020 e 2022, no bairro Jardim Noroeste. A sentença é do juiz Jorge Tadashi Kuramoto.

Apesar da condenação, o homem poderá recorrer da decisão em liberdade. A prisão será cumprida apenas quando a sentença transitar em julgado, ou seja, após esgotadas todas as possibilidades de recurso.

Segundo a denúncia, os crimes ocorreram quando a vítima tinha entre 11 e 13 anos. O réu pulava o muro da residência e praticava atos libidinosos, incluindo conjunção carnal, sob ameaças de morte contra familiares caso a adolescente contasse os abusos.

A vítima só denunciou os crimes após apresentar crises de ansiedade. O réu negou todas as acusações, mas a Justiça considerou as provas colhidas durante a instrução suficientes para a condenação.

Além da pena de reclusão, o homem foi condenado a pagar indenização mínima de R$ 10 mil à vítima, valor que será atualizado monetariamente, em razão dos danos morais e do sofrimento causado.

Ao JD1 Notícias, a mãe da vítima relatou estar indignada com a situação:

"Estou indignada. Esse estuprador continua solto, podendo fazer mal a outras crianças. Saber que a minha filha passou por tudo isso, uma criança vulnerável, operada, e que ele fez esse tipo de crueldade… Ele é um monstro. Até hoje não tive coragem de ouvir tudo que minha filha passou na mão dele. Estou extremamente indignada por ele estar solto, porque isso pode acontecer com outra criança. Minha filha sofre crises de pânico e a vida dela, assim como a minha, foi destruída. Essa nossa Justiça é muito complicada."

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viviane e Alexandre de Moraes Foto: Divulgação
Internacional
"Ilegal e lamentável", diz Moraes após a esposa dele ser alvo da Lei Magnitsky pelos EUA
Sede do TCE-MS -
Justiça
Por ausência de cotas, justiça suspende concursos do TCE/MS
Lula e Jorge Messias -
Internacional
Agência confirma revogação de visto do Advogado-Geral da União pelos EUA
Agência dos Correios
Justiça
STF decide sobre prazo de prescrição de cinco anos em ações contra os Correios
Rayane de Amorim Piccelli Pereira, de 6 anos -
Justiça
TJ mantém condenação de homem por matar criança atropelada no Nova Lima
Candidata, Rose Modesto (União Brasil)
Política
Com gasto de R$ 13,3 milhões, Justiça Eleitoral aprova contas de campanha de Rose Modesto
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Justiça
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante oferece atendimentos gratuitos em bairros da Capital
Cliente será indenizado em R$ 10 mil após delivery errar pedido e polícia ir até sua casa
Justiça
Cliente será indenizado em R$ 10 mil após delivery errar pedido e polícia ir até sua casa
Carteira de trabalho digital e física
Justiça
Justiça nega vínculo empregatício de maquiadora com salão em Campo Grande

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande