Justiça

Justiça de Campo Grande condena policial por maracutaia com veículo do Estado

Servidor da Polícia Civil trocou um carro público, comprado com verba social, por um veículo próprio, usando-o para fins particulares

09 outubro 2025 - 11h11Vinícius Santos
Agente de polícia judiciária - Agente de polícia judiciária -   (Foto: Ilustrativa / Gov.MS)

Carlos Renato Ramos Nunes, agente de polícia judiciária da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), foi condenado pela Justiça de Campo Grande por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. 

A sentença, proferida pela 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, determina ressarcimento integral ao erário e multa civil, que chega a R$ 156 mil.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), em maio de 2017, Nunes, então presidente do Instituto Eurípedes Barsanulfo, utilizou indevidamente um veículo público para fins particulares. 

O automóvel, um Renault Duster Oroch adquirido com recursos do convênio nº 24830/2015, firmado entre o Instituto e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, deveria atender beneficiários da entidade. No entanto, foi usado como parte do pagamento na compra de uma caminhonete Toyota Hilux registrada em nome do policial.

A Justiça constatou que a venda do veículo, sem qualquer justificativa legal, configurou desvio de finalidade e apropriação indevida de patrimônio público. Além disso, Nunes apresentou documentos falsos à auditoria estadual, alegando que o Duster havia sofrido um acidente grave com custos de reparo superiores a R$ 48 mil. 

Perícias e depoimentos comprovaram que o acidente foi de pequena monta e que os reparos, pagos pela seguradora, custaram apenas R$ 9.134,29. A sentença determinou:

  • - Perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio: R$ 52 mil

  • - Ressarcimento integral ao erário: R$ 52 mil

  • - Pagamento de multa civil: R$ 52 mil

  • - Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 anos

Os valores serão atualizados pela taxa Selic desde a avaliação do veículo até o pagamento e revertidos ao Estado de Mato Grosso do Sul. A decisão será comunicada à Justiça Eleitoral e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa. Nunes ainda pode recorrer da sentença.

