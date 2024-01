Justiça de MS registrou mais de 1 milhão de movimentações processuais em 2023

Sarah Chaves, com informações do TJMS

Ações, sentenças e despachos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul somam quase 1 milhão e meio de movimentações processuais registradas em 2023.

Foram 423.922 processos julgados pelos juízes no 1º Grau, sendo 283.387 sentenças proferidas pela Justiça Comum e 140.535 pelos Juizados Especiais.

Além de 570.709 decisões interlocutórias e 922.570 despachos dados pelos magistrados de 1º Grau no último ano.

Ao todo 404.796 novos processos foram apresentados ao Poder Judiciário de MS, sendo 293.150 de competência da Justiça Comum e 111.646 dos Juizados Especiais. Campo Grande foi a comarca que mais recebeu demandas, 169.737, o que representa 41,9% do montante geral. Ela foi seguida pelas outras comarcas de Entrância Especial: Dourados (7,1%), Três Lagoas (4,5%) e Corumbá (2,3%).

Os demais 178.563 processos distribuídos foram recebidos pelas outras 51 comarcas do Estado.

2024

Estão em andamento em 2024, ao todo, 783.555 feitos no 1º Grau da justiça estadual, sendo 651.668 na Justiça Comum e 131.887 nos Juizados Especiais. Desse total, 99,93% estão sendo trabalhados no formato eletrônico, deixando o TJMS a poucos processos de ser uma justiça 100% digital.

