Justiça determina reembolso de taxas ilegais em contratos de moradia

Os consumidores que celebraram contratos com as empresas MRV Engenharia e Participações S.A. e Fácil Consultoria Imobiliária receberão reembolso pelos valores pagos referentes a taxas de corretagem não previstas nos contratos, somados à correção pelo IGPM/FGV e juros de 1% ao mês.

A decisão favorável aos consumidores ocorreu após o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0054562-63.2011.8.12.0001 pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, representado pelo Promotor de Justiça Fabrício Proença de Azambuja, titular da 25ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor.

Na ação, o Ministério Público questionou irregularidades presentes nos contratos de adesão para aquisição de unidades habitacionais dos empreendimentos, tais como a cobrança onerosa da taxa de corretagem, a cobrança de taxas administrativas para análise de crédito, a aplicação de juros mensais pelo índice INCC antes da entrega do imóvel, a cobrança onerosa da taxa de cessão de direitos e a necessidade de anuência do construtor para a concretização da cessão de direitos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público e declarou a nulidade das cláusulas contratuais que previam as seguintes obrigações ao consumidor: comissão de corretagem, despesas para análise de crédito e envio de correspondências, restituição parcelada em caso de resolução contratual, retenção de 8% do valor do contrato em caso de resolução contratual, cobrança onerosa em caso de cessão de direitos, e a necessidade de anuência do empreendimento construtor com a cessão de direitos após a quitação do contrato.

As empresas recorreram da decisão, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou os recursos improcedentes, mantendo a decisão favorável aos consumidores.

Conforme o MPMS, caberá aos interessados comprovar que se enquadram na situação descrita na sentença, apresentando os contratos e os cálculos devidos na ação de cumprimento de sentença. A fase de liquidação foi dispensada, pois os valores podem ser obtidos por meio de simples cálculos aritméticos.

