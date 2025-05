Justiça determina soltura de acusado por homicídio ocorrido em 1997 na Capital

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, determinou a soltura de José Augusto Alves da Rosa, suspeito de envolvimento no assassinato de Valdeci Monteiro da Silva. O crime ocorreu na noite de 30 de março de 1997, na Rua Anhumas, no bairro Piratininga, na Capital.

Na decisão, o magistrado afirmou que não há provas suficientes para levar o acusado a julgamento. De acordo com a sentença, nenhuma das testemunhas presentes no local reconheceu José Augusto como autor dos disparos. As informações que o apontavam como suspeito vinham de relatos indiretos, de pessoas que não presenciaram o crime.

Conforme consta em sentença, os relatos que o apontam como autor foram considerados frágeis, baseados apenas em informações de "ouvir dizer". Ainda consta que os depoimentos colhidos não trouxeram elementos suficientes para pronunciá-lo. Os indícios são baseados apenas em comentários e não em provas concretas.

Com base no artigo 414 do Código de Processo Penal, o magistrado decidiu pela impronúncia do acusado — ou seja, ele não será levado a júri popular. Como consequência, também foi revogada a prisão preventiva e determinado o imediato alvará de soltura.

José Augusto Alves da Rosa estava preso preventivamente durante a investigação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também