Justiça determina a suspensão do Telegram no Brasil

A Justiça determinou, nesta quarta-feira (26), a suspensão do Telegram no Brasil após o aplicativo não entregar à Polícia Federal (PF) os dados completos sobre grupos neonazistas que atuam na plataforma.

Segundo a PF, as empresas de telefonia Claro, Oi, Tim e Vivo e as empresas responsáveis pelas lojas de aplicativos nos aparelhos iOS e Android, Apple e Google, receberão o ofício sobre a suspensão ainda hoje.

O aplicativo chegou a fornecer os dados à PF na terça-feira (21), após um pedido de intervenção no judiciário, porém, não forneceu os números de telefone dos membros do grupo neonazista na plataforma.

Além da suspensão, a Justiça ampliou a multa aplicada ao aplicativo, que passará de R$ 100 mil para R$ 1 milhão por dia que a empresa se recusar a fornecer os dados solicitados pela corporação.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também