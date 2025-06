Justiça do Trabalho em MS abre processo seletivo para estágio remunerado

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24) está com inscrições abertas para processo seletivo de estágio voltado à formação de cadastro de reserva para estudantes do ensino superior em Mato Grosso do Sul. A bolsa é de R$ 1.000,00 mensais, com auxílio-transporte de R$ 9,90 por dia.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.superestagios.com.br até o dia 23 de junho, inclusive aos finais de semana e feriados. Outras formas de inscrição não serão aceitas.

Em Campo Grande, há oportunidades para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, História e Jornalismo.

Para a área de informática, são aceitos estudantes dos seguintes cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Redes, Sistema da Informação, entre outros da área.

Já no interior do estado, o processo seletivo contempla estudantes de Direito nas seguintes cidades: Aquidauana, Dourados, Amambai, Fátima do Sul, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Mundo Novo, Naviraí, Três Lagoas, Bataguassu, Chapadão do Sul, Paranaíba, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

A jornada de estágio será de quatro horas por dia, em turno a ser definido. Do total de vagas, 10% serão reservadas a estudantes com deficiência e 30% a candidatos negros ou pardos. As provas serão realizadas de forma online, no dia 26 de junho. O edital completo está disponível no site da Super Estágios.

