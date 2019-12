TRE-MS comemora 40 anos nesta segunda

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), realizará a solenidade de comemoração aos 40 anos, nesta segunda-feira (16), às 16h, da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul. O evento, que terá lugar no Plenário da Corte Eleitoral, prestigiará autoridades e demais personalidades que contribuíram na construção da história do tribunal.

Os presentes terão oportunidade de conhecer mais do TER-MS, que ao longo desses 40 anos trabalha para garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia.

Na cerimônia serão entregues uma medalha e uma placa para cada homenageado. Os primeiros a receber serão os integrantes do Tribunal Pleno e alguns desembargadores aposentados. Em seguida, as comemorações serão estendidas a servidores e magistrados da Capital e do interior.

