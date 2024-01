Justiça Eleitoral de MS tem novo horário de atendimento em janeiro

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul divulgou, por meio da Portaria 243/2023, uma alteração no horário de expediente e atendimento ao público para o período de 8 a 31 de janeiro.

De acordo com a determinação, a Secretaria e Cartórios Eleitorais do Estado, assim como as Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs), passarão a funcionar das 12 às 17 horas.

Além disso, a portaria esclarece que o horário de funcionamento dos Postos de Atendimento Eleitoral (PAEs), localizados no interior do Estado, será estabelecido pelo Juiz Eleitoral competente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também