Justiça Eleitoral de MS tem novo juiz

Foi empossado nesta segunda-feira (26), no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o advogado Márcio de Ávila Martins Filho como juiz titular da Corte. Ele assume a vaga aberta com o fim do mandato de José Eduardo Chemin Cury.

A cerimônia de posse ocorreu no plenário do TRE-MS e foi conduzida pelo presidente do Tribunal, desembargador Carlos Eduardo Contar. O procurador-geral de Justiça, Romão Ávila Milhan Junior, representou o Ministério Público Estadual (MPMS) e reafirmou o compromisso da instituição com a democracia, a cidadania e a Justiça Eleitoral.

Durante a solenidade, Márcio de Ávila destacou a importância da Justiça Eleitoral para o Estado Democrático de Direito e reforçou seu compromisso com a legalidade, a ética e o fortalecimento das instituições.

Natural de Campo Grande, Márcio de Ávila é formado em Direito pela Uniderp desde 2009 e possui pós-graduação em Direito Público e Direito Eleitoral pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG).

