Justiça inocenta um e manda outro a júri por matar mulher a pedradas em Campo Grande

Entre os dois acusados pelo homicídio de Edvani Cardoso dos Santos, mulher de 44 anos, ocorrido em 18 de janeiro de 2022, apenas Nederson Henrique Reinaldo da Silva será submetido ao julgamento pelo tribunal do júri. O outro acusado, Jean Augusto Ferreira Correa Arce, foi impronunciado, ou seja, inocentado pela falta de indícios durante a instrução processual.

Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime aconteceu por volta das 03:00 horas na Rua Lico Barcelos, Bairro Zé Pereira. Edvani foi morta a pedradas. O motivo, conforme as alegações do MPMS, foi uma discussão relacionada a xingamentos proferidos pela vítima contra Nederson Henrique Reinaldo da Silva, agravada por agressões leves cometidas por ela.

Edvani Cardoso dos Santos, era usuária de drogas e morava nas ruas do Bairro Jardim Zé Pereira. Ela ficou agonizando até a morte devido aos ferimentos na cabeça causados pelas pedradas, segundo o MPMS.

O julgamento de Nederson Henrique Reinaldo da Silva ainda não possui data marcada pela Justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também