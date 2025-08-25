Menu
Justiça

Justiça Itinerante: Feriado suspende atendimento na segunda e terça; confira a programação

O serviço é feito das 7 horas às 11h30 pelas duas unidades móveis

25 agosto 2025 - 07h30Sarah Chaves
Foto: TJMSFoto: TJMS  

Devido ao ferido do aniversário de Campo Grande e ponto facultativo, na segunda e terça-feira (26), o atendimento da carreta da Justiça Itinerante do Poder Judiciário, não estará nos bairros, com retorno na quarta (27) e quinta-feira (28), sempre das 7h às 11h30.

O atendimento tem prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas. Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a rota

Quarta-feira (27/8)
Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José 
Unidade II: Novos Estados - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva

Quinta-feira (28/8)
Unidade I: Universitário - Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA
Unidade II: Tiradentes - Av. Roterdan, s/n em frente à Escola Prof° Iracema Mª Vicente

