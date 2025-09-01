Justiça Itinerante funciona até às 11h30; veja a rota da semana

Com prioridade de atendimento para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas, a Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul atende nos bairros das 7horas às 11h30, de segunda a quinta-feira, orientando em ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a rota



Segunda (1°/9)

Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica

Unidade II: Nova Bahia - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 18 (esquina com a Rua dos Coqueiros, em frente à UPA)

Terça-feira (2/9)

Unidade I: Vila Nasser - Rua Januário Barbosa, 366, em frente ao CRAS

Unidade II: Coronel Antonino – Av. Pres. Castelo Branco, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar



Quarta-feira (3/9)

Unidade I: Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira

Unidade II: JD. Canguru – Rua Catiguá 712, em frente à Escola Arlene Marques Almeida



Quinta-feira (4/9)

Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde

Unidade II: Coophavila II - Rua dos Recifes, 981, em frente a USF Dr. Alfredo Neder



