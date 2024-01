Justiça itinerante inicia atendimentos em Campo Grande

A partir desta segunda-feira (15), as unidades móveis da Justiça Itinerante iniciam sua circulação em Campo Grande, oferecendo serviços gratuitos à população em diversos bairros da cidade. Os bairros Pioneiros e Jardim Campo Belo se juntam à lista de localidades atendidas, totalizando 18 regiões na capital, conforme informações do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS).

Segundo o calendário divulgado pelo TJMS, a Unidade I retoma suas atividades hoje (15) na região do São Conrado, estacionando seu ônibus na Av. Gal. Alberto Carlos de Mendonça Lima, em frente à Policlínica, todas as segundas-feiras, exceto feriados. Ao mesmo tempo, a Unidade II atenderá na região do Santo Amaro, estacionando na Rua Ministro José Linhares, em frente à UPA.

A partir da próxima segunda-feira (22), a Unidade II estreará na região do Jardim Campo Belo, localizando-se na Rua Gualter Barbosa, esquina com a Rua Costa Rica, em frente à Escola Estadual Ada Teixeira dos Santos Pereira. Posteriormente, o atendimento se alternará entre os bairros.

O calendário completo da Justiça Itinerante em Campo Grande para 2024 pode ser consultado aqui: https://www5.tjms.jus.br/_estaticos_/justica-itinerante/calendario-campo-grande-2024-1.pdf?q=1704994778.4129

Para obter mais informações sobre os atendimentos da Justiça Itinerante, os interessados podem entrar em contato pelos telefones 3314-5503 e 3314-5537, entre 12h e 19h. Além disso, informações estão disponíveis na sede do Juizado, localizada na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória, próximo à Av. Fernando Corrêa da Costa, entre as Ruas Barbosa e Pedro Celestino.

