Justiça

Justiça Itinerante vai até quarta-feira em razão do feriado nesta semana

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado ou Município

17 novembro 2025 - 07h30
Foto: TJMSFoto: TJMS  

Com feriado do Dia da Consciência Negra na quinta-feira (20), o Poder Judiciário só funciona até na quarta-feira (19), e a Justiça Itinerante não é diferente. Por isso, quem mora nos bairros terão três dias de atendimentos do ônibus da Justiça em Campo Grande.

O atendimento é das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas. As demandas ocorrem sobre ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a Rota

Segunda (16/6)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA


Terça-feira (17/6)
Unidade I: JD. Noroeste - Rua Indianápolis (Esquina com a Rua panamá) em frente ao CEINF
Unidade II: Coronel Antonino – Av. Pres. Castelo Branco, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar


Quarta-feira (18/6)
Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José 
Unidade II: Dom Antônio Barbosa - Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à  E.M Pe. Tomaz Ghirardelli

