Justiça

Justiça itinerante volta aos bairros nesta quarta-feira (29)

O atendimento não ocorre no início da semana em razão de comemorações do Dia do Servidor

27 outubro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Foto: TJMSFoto: TJMS  

Em atendimento nos bairros das 7 horas às 11h30, nesta semana a Justiça Itinerante atende na quarta e quinta-feira (27 -28), em razão do feriado do Dia do Servidor Público e do ponto facultativo, não haverá expediente forense nos dias 27 e 28 de outubro. O serviço trata ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

É importante ressaltar que, para que as ações sejam iniciadas durante o período excepcional, o ato coator deve ter ocorrido nesse intervalo. Isso quer dizer que pedidos que poderiam ter sido feitos em dias úteis não serão apreciados no plantão judiciário.

O atendimento tem prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas. Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Confira a rota

Quarta-feira (29/10)
Unidade I: Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira
Unidade II: Novos Estados - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva

Quinta-feira (30/10)
Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde
Unidade II: Tiradentes - Av. Roterdan, s/n em frente à Escola Prof° Iracema Mª Vicente
 

