Justiça libera condutor embriagado que matou fisioterapeuta no Tijuca

O motorista que atropelou e matou o fisioterapeuta Nestor Almeida dos Santos, de 29 anos, foi solto pela Justiça após audiência de custódia realizada nesta terça-feira (31). Edmundo Mendes da Cruz Junior, de 32 anos, estava dirigindo a caminhonete Chevrolet S-10 embriagado.

Conforme a decisão, ele ganhou liberdade provisória devendo cumprir algumas regras, como continuar morando no mesmo endereço; comparecer a todos os atos do processo; frequentar curso de reciclagem no Detran/MS, voltado a condutores de veículos automotores que são flagrados sob efeito de álcool; provar com atualizados de endereço, trabalho e atendimento no CAPS onde será feito o diagnóstico de dependência de álcool, pelo prazo e nas condições indicadas pelos profissionais do referido órgão.

Além disso, Edmundo será monitorado eletronicamente por cerca de 90 dias e está proibido de frequentar bares, botecos, casas de jogos, prostíbulos e locais semelhantes.

Mesmo com a morte de Nestor, e o acidente tendo deixado outros dois feridos, o judiciário não entendeu que havia requisitos para manter Edmundo.

Acidente – No final da tarde de domingo (29), o motorista furou a preferencial no cruzamento da rua Souto Maior com a Avenida Dinamarca, na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Com isso, ele acabou atropelando Nestor e atingindo outra motocicleta, que era ocupada por dois jovens. Eles foram socorridos ainda com vida e levados para a Santa Casa.

No vídeo encaminhado para o JD1 Notícias é possível perceber que Nestor ainda se joga no chão tentando evitar o acidente, mas diante da alta velocidade da caminhonete, não houve tempo para desviar e evitar o atropelamento.

Equipes de socorro foram acionadas e chegaram a atender o motociclista, mas diante da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu pelo local.

