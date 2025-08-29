Justiça manda a júri popular acusado de atuar como matador de aluguel na Capital

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, determinou que André Maia Tavares Vasconcelos seja julgado em júri popular pelo assassinato de Júnior Ferreira de Souza, de 42 anos. O crime ocorreu na noite do dia 13 de dezembro de 2024, na Rua dos Pioneiros, bairro Universitário.

Segundo informações do processo, André Maia confessou o homicídio em depoimentos prestados à Delegacia e ao Juízo. Ele afirmou que foi contratado por Maciel Ferreira Gauna para matar a vítima, recebendo R$ 10 mil pelo serviço.

Conforme os autos processuais, o acusado desferiu quatro disparos contra Júnior Ferreira e, em seguida, fugiu, retornando a Ponta Porã no dia seguinte. Em juízo, confirmou todas as informações prestadas à Delegacia. (vídeo mostra a execução)

A decisão do júri atinge apenas André Maia. O suposto mandante do crime, Maciel Ferreira Gauna, teve seu processo desmembrado, e contra ele existe mandado de prisão em aberto com validade até 22 de janeiro de 2045.

