Justiça manda tirar do ar os dados pessoais da criança estuprada pelo tio

A Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) conseguiu na noite desse domingo (16), uma decisão liminar para que o Google Brasil, o Facebook e Twitter retirem nas próximas, 24 horas, as informações divulgadas da criança que sofreu violência sexual em São Mateus, no norte do Estado.

Conforme a decisão, os dados divulgados por Sara Winter causaram ainda mais "constrangimento à menina e aos seus familiares".

Caso as empresas descumpram a medida, será aplicada uma multa diária de R$ 50 mil.

Caso

A criança de 10 anos ficou grávida após ser estuprada pelo próprio tio e teve autorização da Justiça para interromper a gestação . O procedimento médico foi iniciado na tarde desse domingo em Recife (PE).

Com a divulgação do nome e local onde a menina faria o aborto, grupos de religiosos foram ao hospital e chamaram o médico e a vítima de assassinos.

Deixe seu Comentário

Leia Também